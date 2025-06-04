Будковский: Нынешним молодым игрокам не хватает характера. Два слова скажешь - уже обижаются

33-летний нападающий "Зари" Филипп Будковский сравнил современное поколение футболистов с предыдущим, заявив, что нынешней молодежи не хватает характера.

"Сейчас нет молодых футболистов прямо с таким характером. Сейчас они все такие очень нежные, мягкие, нельзя ничего сказать – сразу какая-то обида пошла, и сразу никто не может тренироваться. Для меня это просто… Два слова сказал – все, никто не может тренироваться.

У многих характер отсутствует. Раньше наоборот – только на характере играли. Мастерства было меньше, а характер играл в футбол. Сейчас мастерства больше, но нет характера, и немного этого не хватает футболистам", – сказал Будковский.