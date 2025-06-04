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"Он стал настоящим лидером", - легионер Динамо летом вернётся в киевский клуб

Премьер-лига

Датский Виборг не может выкупить контракт Джастина Лонвейка

"Он стал настоящим лидером", - легионер Динамо летом вернётся в киевский клуб

Фото: Instagram

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Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк, который играет в аренде в датском "Виборге", летом вернется в расположение киевского клуба.

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Как заявил спортивный директор "Виборга" Мадс Агесен, клуб доволен игркоом, но не может себе позволить выкуп контракта нидерландца.

"Что касается Джастина, то мы отправим его из аренды в качественном состоянии. Он сыграл много игр и поднял свой уровень за последнее время. Он стал настоящим лидером нашей команды, который взял на себя большую ответственность как на поле, так и за его пределами.

Лонвейк – талантливый игрок и человек, которого очень ценят в клубе, но мы не можем активировать опцию, которая предусмотренная текущим соглашением. "Виборг" желает ему всего наилучшего в будущем", – сказал Агесен.

Напомним, что в текущем сезоне Лонвейк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 900 тысяч евро.

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Динамо (Киев) Виборг Джастин Лонвейк
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Опубликовал: Михаил Черныш
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