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Новый тренер? ЛНЗ заинтриговал в соцсетях. ФОТО

Премьер-лига
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Новый тренер? ЛНЗ заинтриговал в соцсетях. ФОТО

instagram.com/fclnz

Новина українською

Черкасский ЛНЗ, который после увольнения Романа Григорчука пока что остается без главного тренера, заинтриговал постом в соцсетях.

На фото время на часах: 10:00, 5 июня.

Вероятно, в это время клуб объявит имя нового наставника.

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Им станет, с огромной долей вероятности, Виталий Пономарев, который сегодня покинул "Рух".

Новый тренер? ЛНЗ заинтриговал в соцсетях. ФОТО - изображение 1
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ЛНЗ (Черкассы) Виталий Пономарев
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Источник:
Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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