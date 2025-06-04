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Новый тренер? ЛНЗ заинтриговал в соцсетях. ФОТО
Ждем четверга
instagram.com/fclnz
Черкасский
На фото время на часах: 10:00, 5 июня.
Вероятно, в это время клуб объявит имя нового наставника.
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Им станет, с огромной долей вероятности, Виталий Пономарев, который
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Источник:Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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