Новый тренер? ЛНЗ заинтриговал в соцсетях. ФОТО

Черкасский ЛНЗ , который после увольнения Романа Григорчука пока что остается без главного тренера, заинтриговал постом в соцсетях.

На фото время на часах: 10:00, 5 июня.

Вероятно, в это время клуб объявит имя нового наставника.

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