"Держу руку на пульсе событий". Любенович отреагировал на интерес Зари

С тех пор, как Желько Любенович покинул пост главного тренера "Миная", прошло четыре с половиной месяца. За это время фамилия сербского специалиста периодически появляется в списке возможных кандидатов того или иного украинского клуба. Не раз он был замечен и на трибунах наших стадионов во время матчей УПЛ недавно завершившегося сезона-2024/25. С целью узнать нынешнее положение дел Любеновича, которого болельщики помнят еще как игрока "Кривбасса", "Таврии", "Александрии" и "Зари", корреспондент UA-Футбол позвонил ему в Сербию.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Сейчас нахожусь в творческом тайм-ауте. Или, как еще говорят в таких случаях, в творческом отпуске, - сказал он. - Наслаждаюсь возможностью находиться в кругу семьи, уделять время детям, жене и родителям. Во время тренерской работы, когда сосредоточен сугубо на профессиональной деятельности, такой возможности нет - поэтому можно сказать, что теперь наверстываю упущенное.

- В последнее время появилась информация, что вы рассматриваетесь на пост главного тренера хорошо знакомой вам по выступлениям в роли игрока луганской "Зари". Не по этой ли причине вас можно было увидеть несколько недель назад на трибуне стадиона во время матча луганчан с "Полесьем"?

- Знаете, за много лет работы в Украине я уже привык к этой стране. Как-никак провел в ней в роли игрока и тренера почти полтора десятка лет. Когда нахожусь некоторое время дома в Сербии, то тянет снова в Украину. Вы же понимаете: когда столько времени провел в украинском футболе, то осталось много друзей. Еще больше - одноклубников, коллег по ремеслу. Поэтому иногда приезжая в гости в столицу к своим друзьям, никогда не отбрасываю возможность побывать на том или ином матче Премьер-лиги. Всегда приятно увидеться с давними знакомыми, которые есть в каждой команде. Несмотря на то, что живу в родном Белграде, все же держу руку на пульсе событий в украинском футболе. Ведь именно в нем я провел львиную долю своей карьеры. А это незабываемые годы, приятные воспоминания. А что касается "Зари", то по этому поводу могу сказать лишь одно: главным тренером луганской команды ныне является Младен Бартулович.

- К приятным воспоминаниям, о которых вы упомянули, следует отнести звание обладателя Кубка Украины, который вы в составе симферопольской "Таврии" выигрывали. Три недели назад "виновники" этого достижения отмечали очередную, уже пятнадцатую, годовщину с момента той победы.

- Я очень хорошо помню те счастливые мгновения триумфа, и в середине мая о годовщине вспоминал также. Бывает, что в общении с тогдашними одноклубниками погружаемся в воспоминания той поры. Хорошая тогда в "Таврии" была команда. Тренировал ее Сергей Пучков, а в ней играли такие ребята, как Старцев, Галюза, Монахов, Голайдо, Корнев, Ковпак, Фещук, Луценко, а также легионеры - мой соотечественник Маркович, хорват Джуричич, грузин Гигиадзе, нигериец Идахор. Последний из них, кстати, забил победный мяч в том кубковом финале донецкому "Металлургу". Было это в дополнительное время, причем на тот момент наша команда играла в численном меньшинстве после удаления Джуричича. Мы выиграли 3:2, были незабываемые эмоции. Вот только обещанное денежное вознаграждение нам никто так и не отдал. Но это уже совсем другая тема.

- В "Минай", как известно, вы попали благодаря бывшему пресс-атташе "Зари" Павлу Козыреву, который после завершения работы в луганском клубе перебрался в Закарпатье. С тех пор собственным агентом не обзавелись?

- Нет. Агента у меня нет, но надеюсь, что этот статус у меня изменится. Есть футбольные люди в Украине, которые хорошо меня знают и в случае необходимости легко могут найти. Мир футбола очень тесный, особенно сейчас. Поэтому в этом какой-то проблемы не вижу.

- Вы являетесь обладателем тренерской лицензии категории Pro, которую получили в Украине. Варианты трудоустройства в Европе, где она также действует, не рассматриваете?

- Были звонки из Болгарии, Азербайджана, Грузии, Сербии и, конечно же, и из Украины. Однако до конкретики дело не дошло. У меня же в приоритете работа в Украине и Сербии.

- Недавно в Украине финишировал сезон-2024/25. Какие впечатления у вас он оставил?

- Для себя я обозначил команды, которые произвели на меня приятное впечатление. Прежде всего, понравилась "Александрия". А еще "Карпаты", "Верес" и "Оболонь", наставник которой Сергей Шищенко также проделал немалую работу. Понравилась и "Заря", но только в играх с серьезными соперниками. Что же касается команд, которых можно отнести к противоположной категории, то меня разочаровали "Черноморец", "Ворскла" и ЛНЗ.