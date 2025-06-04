Шаран: Динамо заслуженно стало чемпионом, а про Шахтер нечего и говорить - какой-то детский сад

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказал свое мнение о минувшем сезоне в УПЛ .

"Мне понравилось, что борьба и интрига была практически до последнего тура. Плюс неожиданные результаты - вылетели "Ворскла" и "Черноморец". Перед началом сезона никто не мог предсказать, что эти команды вылетят. Многие команды, которые ставили серьезные задачи, боролись за выживание, те же "Колос" и ЛНЗ.

"Карпаты" удивили тем, что заняли шестое место, ведь могли побеждать в заключительном туре "Зарю" и подняться на четвертое. Но я считаю, что шестое место - справедливый результат для "Карпат". Стабильности им не хватало.

"Полесье" с таким бюджетом и футболистами должно играть в еврокубках. У "Кривбасса" также непонятная ситуация. Начались финансовые проблемы, переезды, еврокубки также не пошли на пользу.

"Динамо" сразу заявило о своих амбициях и заслуженно стало чемпионом, здесь даже вопросов нет. Про "Шахтер" нечего и говорить, какой-то детский сад. Футболисты в основном играли индивидуально, а коллективных действий не было. Я считаю, что это провал летних сборов, потому что горняки очень тяжело входили в сезон и потеряли много очков. Все поняли, что против такой команды можно играть.

"Александрия" заслуживает только позитива. Команда достигла исторического результата и заслуженно добыла серебро, потому что стабильно провела сезон, - сказал Шаран.