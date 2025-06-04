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По десятибалльной шкале. Буяльский оценил чемпионский сезон для Динамо

Премьер-лига

Не идеально

По десятибалльной шкале. Буяльский оценил чемпионский сезон для Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от чемпионского сезона.

— Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите "Динамо" за сезон, с учетом выступления и во внутренних турнирах, и в еврокубках?

— Наверное, поставлю оценку 8, поскольку в чемпионате Украины у нас всё сложилось хорошо, а вот в еврокубках у нас не получилось то, что мы планировали. Где-то нам не повезло, где-то мы не очень хорошо сыграли. Поэтому, считаю, что 8 — это хорошая оценка за сезон. Если би мы выиграли еще и Кубок Украины, и хорошо сыграли в еврокубках, тогда сезон для нас был бы идеальным.

— Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите за сезон себе?

— Я себя никогда не оцениваю. Есть тренерский штаб, есть результаты команды. Поэтому, я себя не люблю оценивать, считаю, это будет неправильно.

— Вы сыграли 40 матчей в сезоне, и при этом не получили ни одной желтой карточки, ни одной красной. Как удалось добиться такого результата?

— Наверное, это приходит с возрастом, потому что, когда был моложе, где-то не сдерживал эмоций, разговаривал с судьями. Сейчас стараюсь контролировать своим эмоции, даже когда что-то не получается.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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