Вацко: У Шахтера под рукой есть свой, украинский тренер, а он рассматривает иностранных ноунеймов

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свое удивление по поводу того, что " Шахтер " не рассматривал вариант с назначением главным тренером первой команды Алексея Белика, который работает с командой U-19.

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Напомним, что после увольнения Марино Пушича "Шахтер" остановил выбор на Арде Туране, который получил контракт на два года.