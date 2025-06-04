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Вацко: У Шахтера под рукой есть свой, украинский тренер, а он рассматривает иностранных ноунеймов

Премьер-лига
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Эксперт считает, что нужно дать шанс Алексею Белику

Вацко: У Шахтера под рукой есть свой, украинский тренер, а он рассматривает иностранных ноунеймов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свое удивление по поводу того, что "Шахтер" не рассматривал вариант с назначением главным тренером первой команды Алексея Белика, который работает с командой U-19.

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Напомним, что после увольнения Марино Пушича "Шахтер" остановил выбор на Арде Туране, который получил контракт на два года.

"У "Шахтера" под рукой есть свой тренер, украинский. Специалист, который является легендой клуба – Алексей Белик. Его команда U-19 хорошо выступала в юношеской Лиге УЕФА.

Есть свой наставник, но "Шахтер" рассматривает иностранных тренеров, во многом ноунеймов. Развивать своих, наверное, непрестижно", – сказал Вацко.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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