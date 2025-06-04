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Президент Кудровки: За 2 года из аматорского клуба мы вышли в УПЛ. До Лиги чемпионов еще есть 5 лет

Премьер-лига
Обновлено

Роман Солодаренко не шутит

Президент Кудровки: За 2 года из аматорского клуба мы вышли в УПЛ. До Лиги чемпионов еще есть 5 лет

instagram.com/fc.kudrivka

Новина українською

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко после выхода команды в УПЛ рассказал о дальнейших амбициозных планах клуба.

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- Верите, что ФК "Кудровка" поиграет в УПЛ больше, чем один сезон?

- Уверен в этом, абсолютно. Я - человек-максималист. Многие знают, как ФК "Кудровка" начинала формироваться в начале двухтысячных. Мы прошли большой и непростой путь, нам уже есть чем гордиться, а дальше будет еще больше поводов для гордости.

Уверен, "Кудровка" не будет той командой, что будет бороться исключительно за выживание в УПЛ.

- В одном из интервью в 2023 году вы сказали, что через семь лет хотите видеть "Кудровку" в Лиге чемпионов. Вы шутили или хайповали?

- Да какая шутка!? Посмотрите на прогресс "Кудровки", мы за 2 года из фактически аматорского коллектива уже пробились в УПЛ. До Лиги чемпионов еще есть 5 лет. Немалый, хороший срок. Мы это сделаем.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
04.06.2025 в 23:30
Один вже про Реал розповідав. Але ж той 2 стадіона і базу по селам набудував, і хоч в фінал кубку виходив.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
04.06.2025 в 23:30
Один вже про Реал розповідав. Але ж той 2 стадіона і базу по селам набудував, і хоч в фінал кубку виходив.
Ответить
0
0

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