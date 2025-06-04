Президент Кудровки: За 2 года из аматорского клуба мы вышли в УПЛ. До Лиги чемпионов еще есть 5 лет

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко после выхода команды в УПЛ рассказал о дальнейших амбициозных планах клуба.

- Верите, что ФК "Кудровка" поиграет в УПЛ больше, чем один сезон?

- Уверен в этом, абсолютно. Я - человек-максималист. Многие знают, как ФК "Кудровка" начинала формироваться в начале двухтысячных. Мы прошли большой и непростой путь, нам уже есть чем гордиться, а дальше будет еще больше поводов для гордости.

Уверен, "Кудровка" не будет той командой, что будет бороться исключительно за выживание в УПЛ.

- В одном из интервью в 2023 году вы сказали, что через семь лет хотите видеть "Кудровку" в Лиге чемпионов. Вы шутили или хайповали?

- Да какая шутка!? Посмотрите на прогресс "Кудровки", мы за 2 года из фактически аматорского коллектива уже пробились в УПЛ. До Лиги чемпионов еще есть 5 лет. Немалый, хороший срок. Мы это сделаем.