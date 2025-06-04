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Металлист 1925 планирует чистку состава. Как минимум три игрока покинут команду

Премьер-лига

Клуб планирует избавиться от нескольких игроков

Металлист 1925 планирует чистку состава. Как минимум три игрока покинут команду

metalist1925.com

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" после возвращения в УПЛ планирует избавиться от нескольких игроков.

Как сообщает "Украинский футбол", клуб собирается попрощаться как минимум с тремя игроками, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

По данным источника, слобожанскую команду покинут Игорь Курило, в этом сезоне получивший тяжелую травму, из-за чего и пропустил весь чемпионат. Центрбек сейчас завершает восстановление и ищет новое место работы.

Также "Металлист 1925" покинут Максим Жичиков и Андрей Чирук, который в основном имел игровую практику во второй команде.

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Максим Жичиков Игорь Курило Металлист 1925 (Харьков) Андрей Чирук
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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