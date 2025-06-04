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Металлист 1925 планирует чистку состава. Как минимум три игрока покинут команду
Клуб планирует избавиться от нескольких игроков
metalist1925.com
Харьковский "
Как сообщает "Украинский футбол", клуб собирается попрощаться как минимум с тремя игроками, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.
По данным источника, слобожанскую команду покинут Игорь Курило, в этом сезоне получивший тяжелую травму, из-за чего и пропустил весь чемпионат. Центрбек сейчас завершает восстановление и ищет новое место работы.
Также "Металлист 1925" покинут Максим Жичиков и Андрей Чирук, который в основном имел игровую практику во второй команде.
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