Металлист 1925 планирует чистку состава. Как минимум три игрока покинут команду

Харьковский " Металлист 1925 " после возвращения в УПЛ планирует избавиться от нескольких игроков.

Как сообщает "Украинский футбол", клуб собирается попрощаться как минимум с тремя игроками, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

По данным источника, слобожанскую команду покинут Игорь Курило, в этом сезоне получивший тяжелую травму, из-за чего и пропустил весь чемпионат. Центрбек сейчас завершает восстановление и ищет новое место работы.

Также "Металлист 1925" покинут Максим Жичиков и Андрей Чирук, который в основном имел игровую практику во второй команде.