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Лучшим бомбардиром Первой лиги предметно интересуются в Польше

Премьер-лига
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Даниил Кравчук может из Первой лиги отправится в польскую Экстраклясу

Лучшим бомбардиром Первой лиги предметно интересуются в Польше

Фото: ФК Епіцентр

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Лучший бомбардир Первой лиги, форвард "Эпицентра" Даниил Кравчук может продолжить карьеру в Польше.

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Как сообщает "ТаТоТаке", футболистом предметно интересуется "Корона" (Кельце), которая завершила сезон на 11-м месте в польской Экстракляссе.

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Напомним, что 23-летний форвард в Первой лиге забил 13 голов в 20 матчах и, таким образом, сделал значительный вклад в выход своей команды в УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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