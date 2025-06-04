Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучшим бомбардиром Первой лиги предметно интересуются в Польше
Даниил Кравчук может из Первой лиги отправится в польскую Экстраклясу
Фото: ФК Епіцентр
Лучший бомбардир Первой лиги, форвард "Эпицентра" Даниил Кравчук может продолжить карьеру в Польше.
Как сообщает "ТаТоТаке", футболистом предметно интересуется "Корона" (Кельце), которая завершила сезон на 11-м месте в польской Экстракляссе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что 23-летний форвард в Первой лиге забил 13 голов в 20 матчах и, таким образом, сделал значительный вклад в выход своей команды в УПЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Кто вообще ведет переговоры с террористами?", - Путин отказался от переговоров с Зеленским
- Официально. Пономарев покинул пост главного тренера Руха
- Известный украинский тренер готов вернуться к работе
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000