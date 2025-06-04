Лучшим бомбардиром Первой лиги предметно интересуются в Польше

Лучший бомбардир Первой лиги, форвард "Эпицентра" Даниил Кравчук может продолжить карьеру в Польше.

Как сообщает "ТаТоТаке", футболистом предметно интересуется "Корона" (Кельце), которая завершила сезон на 11-м месте в польской Экстракляссе.

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Напомним, что 23-летний форвард в Первой лиге забил 13 голов в 20 матчах и, таким образом, сделал значительный вклад в выход своей команды в УПЛ.