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Дибанго: Люблю гулять в центральных парках, в районе 95 квартала
Камерунец успешно адаптировался в Кривом Роге
fckryvbas.com
Камерунский "
- Иван, расскажите о своей семье.
- Она у нас большая. Папа, девять детей. Я всех своих родных очень люблю. Немалую часть зарплаты передаю им, ведь были в нашей семье и довольно непростые времена.
- Сегодня вы – известный футболист. Кому, прежде всего, благодарны за успешную карьеру?
- Своему первому футбольному наставнику Жану Пье. Он тренировал команду первого дивизиона, в которой я начинал свой путь как юный футболист. Всегда опекал, и по-отечески относился. Мы с ним до сих пор частенько общаемся, советуюсь с ним по многим, в том числе и житейским вопросам. Тренировал Жан Пье и сборную команду Камеруна. Прекрасный человек! Все футболисты его ценят за отзывчивость и профессионализм.
- Попробую угадать, какое вам украинское блюдо больше всего подходит. Борщ?
– Борщ, борщ с мясом! А к нему еще на обед подают гренки, чеснок, сало, но их я не люблю.
- В каких местах Кривого Рога во время отдыха болельщики могут вас встретить, чтобы взять автограф?
– С большим удовольствием гуляем с друзьями в центральных парках города, также вблизи "Цветочных часов", в районе 95 квартала. Кривой Рог – большой город, я постепенно адаптировался к нему. Знаю дороги от гостиницы, где проживаю, до магазинов, рынков, кафе, ресторанов, мест, где много пешеходов ходят. Криворожцы – дружелюбные люди. Улыбаются, здороваются.
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