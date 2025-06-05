Дибанго: Люблю гулять в центральных парках, в районе 95 квартала

Камерунский " Кривбасса " Иван Дибанго, который сейчас восстанавливается после травмы, рассказал о своей семье и жизни в Кривом Роге.

- Иван, расскажите о своей семье.

- Она у нас большая. Папа, девять детей. Я всех своих родных очень люблю. Немалую часть зарплаты передаю им, ведь были в нашей семье и довольно непростые времена.

- Сегодня вы – известный футболист. Кому, прежде всего, благодарны за успешную карьеру?

- Своему первому футбольному наставнику Жану Пье. Он тренировал команду первого дивизиона, в которой я начинал свой путь как юный футболист. Всегда опекал, и по-отечески относился. Мы с ним до сих пор частенько общаемся, советуюсь с ним по многим, в том числе и житейским вопросам. Тренировал Жан Пье и сборную команду Камеруна. Прекрасный человек! Все футболисты его ценят за отзывчивость и профессионализм.

- Попробую угадать, какое вам украинское блюдо больше всего подходит. Борщ?

– Борщ, борщ с мясом! А к нему еще на обед подают гренки, чеснок, сало, но их я не люблю.

- В каких местах Кривого Рога во время отдыха болельщики могут вас встретить, чтобы взять автограф?

– С большим удовольствием гуляем с друзьями в центральных парках города, также вблизи "Цветочных часов", в районе 95 квартала. Кривой Рог – большой город, я постепенно адаптировался к нему. Знаю дороги от гостиницы, где проживаю, до магазинов, рынков, кафе, ресторанов, мест, где много пешеходов ходят. Криворожцы – дружелюбные люди. Улыбаются, здороваются.