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Кривбасс присматривается к игрокам Шахтера

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Прошлый сезон они отыграли в аренде в Одессе

Кривбасс присматривается к игрокам Шахтера

fckryvbas.com

Новина українською

В сезоне 2024/25 за одесский "Черноморец" играли футболисты, арендованные у донецкого "Шахтёра". По окончании чемпионата, согласно договору между клубами, все они должны вернуться в расположение "горняков". Поскольку "Черноморец" вылетел из УПЛ, в Одессе они не останутся. Их дальнейшая судьба зависит от того, как они проявят себя перед новым тренерским штабом во главе с турецким специалистом Ардой Тураном.

Однако, как пишет Sport.ua, четверо экс-"моряков", принадлежащих донецкому клубу – Роман Савченко, Кирилл Сигеев, грузин Лука Лацабидзе и таджик Хусрав Тоиров – следующий сезон могут провести в другом клубе УПЛ. Эта четверка, как и еще один футболист, выступавший за "Черноморец" – Богдан Билошевский, – находятся в списке возможных новичков криворожского "Кривбасса".

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Все эти игроки рассматриваются в "Кривбассе" как замена группе исполнителей, которые покидают клуб: Андрей Клищук, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Андрей Понедельник, Юрий Вакулко, Даниэль Соса и Егор Твердохлеб.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Богдан Билошевский Хусрав Тоиров Кирилл Сигеев Роман Савченко Лука Лацабидзе
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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