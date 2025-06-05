Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс присматривается к игрокам Шахтера
Прошлый сезон они отыграли в аренде в Одессе
fckryvbas.com
В сезоне 2024/25 за одесский "Черноморец" играли футболисты, арендованные у донецкого "Шахтёра". По окончании чемпионата, согласно договору между клубами, все они должны вернуться в расположение "горняков". Поскольку "Черноморец" вылетел из УПЛ, в Одессе они не останутся. Их дальнейшая судьба зависит от того, как они проявят себя перед новым тренерским штабом во главе с турецким специалистом Ардой Тураном.
Однако, как пишет Sport.ua, четверо экс-"моряков", принадлежащих донецкому клубу – Роман Савченко, Кирилл Сигеев, грузин Лука Лацабидзе и таджик Хусрав Тоиров – следующий сезон могут провести в другом клубе УПЛ. Эта четверка, как и еще один футболист, выступавший за "Черноморец" – Богдан Билошевский, – находятся в списке возможных новичков криворожского "Кривбасса".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Все эти игроки рассматриваются в "Кривбассе" как замена группе исполнителей, которые покидают клуб: Андрей Клищук, Дмитрий Хомченовский, Максим Лунев, Андрей Понедельник, Юрий Вакулко, Даниэль Соса и Егор Твердохлеб.
Популярное сейчас
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Германия – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре