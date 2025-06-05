"Шахтер наказал нас в Кубке за это". Бабенко - о последствиях громких слов

Полузащитник и капитан "Полесья" Руслан Бабенко прокомментировал выступления команды против донецкого "Шахтера" в сезоне 2024/25.

- На протяжении уже двух сезонов "Полесье" успешно играет с "Шахтером". Даже если брать полуфинал Кубка, как говорил Олег Блохин, что голы в дополнительное время, не берутся в расчет. Как это можно объяснить?

- Не знаю, возможно, что у нас есть какой-то характер на такие матчи. Мы выходим, когда большинство все же в обороне играем. Что-то там у нас получается, но я бы сказал, что много было шума после того, как мы второй раз обыграли "Шахтер", и многие там говорили, что дайте "Полесью" пятнадцать "Шахтеров" и мы выиграем чемпионат. Гуцуляк очень хорошо сказал, что нельзя такое говорить, потому что мы еще с ними в Кубке будем играть, и в Кубке нас, знаете, наказали за это. На 113-й минуте там что-то нам забили.

Надо быть скромнее даже в высказываниях своих, потому что нельзя, так говорить о "Шахтере". Это элита украинского футбола, к которой мы стремимся, стремимся с ними конкурировать, я не знаю, именно в долгую, а не так, что один матч заиграли. Окей, хорошо, второй матч сыграли, молодцы, а потом нам надо было выигрывать "Левый Берег" и стабильно играть, выигрывать, чтобы что-то потом можно было разговаривать. Так мы обыграли их второй раз, наговорили много и в Кубке...

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- Но в Кубке все равно на равных играли, но мне показалось, что вот очень в конце было, как ты скажешь, очень физически тяжело?

- Физически, да. Физически, не буду лишнего говорить, там есть мои мысли, что надо было, как там, кого менять..., - сказал Бабенко.