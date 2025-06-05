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Тренер Зари объяснил, почему не выпускал Супрягу на поле

Премьер-лига
Обновлено

Сказалось сразу несколько обстоятельств

Тренер Зари объяснил, почему не выпускал Супрягу на поле

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович рассказал, почему нападающему Владиславу Супряге не удалось заиграть в команде.

- Могу сказать, что однозначно Влада Супряги у нас не будет в следующем сезоне.

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- По каким причинам все же у вас не заиграл Супряга?

- Зимние сборы Влад действительно провел хорошо. Однако затем в последнем или предпоследнем спарринге получил сильный ушиб. Когда вернулись домой за неделю до первого матча с "Александрией" (1:2), то были в раздумьях: ставить его или Филиппа Будковского. Остановились на Филиппе, потому что смотрели на работу. У Супряги не было такого движения, как в Турции. Филипп, я считаю, хорошо сыграл против "Александрии".

После того матча оказалось, что травма Влада серьезная. Из-за этого он не мог работать на полную и пришлось сделать паузу. Потом уже у него какая-то болезнь была. Пока вернулся и набрал форму, прошло пол чемпионата.

- В своем недавнем интервью Супряга намекнул, что не выходил на поле по неигровым причинам.

- У него был очень серьезный конкурент Будковский, который в течение всего сезона показывал стабильную форму и забил достаточное количество голов, будучи лидером команды.

Когда была возможность ставить Влада, например, Филипп пропускал из-за травмы или карточки, Супряга или болел, или имел повреждения. Случалось несколько возможностей, когда мы хотели ставить Влада в стартовый состав, но он не был готов к игре.

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- Вы общались с Супрягой по поводу всех этих моментов?

- Много разговоров с ним было. Очень часто и я с ним разговаривал, и помощники. Постоянно ведутся разговоры с игроками, - сказал Бартулович.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
05.06.2025 в 11:37
Нащо грати, якщо можна і не грати?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
05.06.2025 в 11:37
Нащо грати, якщо можна і не грати?
Ответить
0
0

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