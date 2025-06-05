Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ официально получил нового главного тренера
Без неожиданностей
Фото: ФК Рух
ЛНЗ официально объявил о назначении Виталия Пономарева на должность главного тренера команды.
Ранее СМИ писали о том, что срок соглашения будет рассчитан на два года.
Накануне Пономарев покинул "Рух", в структуре которого работал с 2020 года. Сначала он возглавил команду U-19, которую дважды приводил к чемпионству U-19 - в сезонах 2021/22 и 2022/23. Кроме того, "руховцы" дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, громко заявив о себе на международной арене.
В марте 2023 года специалист возглавил первую команду "Руха". На этом посту он провел 77 матчей (26 побед, 30 ничьих 21 поражение). По итогам сезона 2024/25 "желто-черные" финишировали на восьмом месте в УПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, в мае ЛНЗ объявил об отставке Романа Григорчука.
Популярное сейчас
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Вацко: У Шахтера под рукой есть свой, украинский тренер, а он рассматривает иностранных ноунеймов
- Переписали историю. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей