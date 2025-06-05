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ЛНЗ официально получил нового главного тренера

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ЛНЗ официально получил нового главного тренера

Фото: ФК Рух

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ЛНЗ официально объявил о назначении Виталия Пономарева на должность главного тренера команды.

Ранее СМИ писали о том, что срок соглашения будет рассчитан на два года.

Накануне Пономарев покинул "Рух", в структуре которого работал с 2020 года. Сначала он возглавил команду U-19, которую дважды приводил к чемпионству U-19 - в сезонах 2021/22 и 2022/23. Кроме того, "руховцы" дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, громко заявив о себе на международной арене.

В марте 2023 года специалист возглавил первую команду "Руха". На этом посту он провел 77 матчей (26 побед, 30 ничьих 21 поражение). По итогам сезона 2024/25 "желто-черные" финишировали на восьмом месте в УПЛ.

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Напомним, в мае ЛНЗ объявил об отставке Романа Григорчука.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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