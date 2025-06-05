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Бартулович прокомментировал свое будущее в Заре
А также интерес к нему со стороны других клубов
Фото: Зоря
Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович рассказал, как воспринимает слухи о возможной смене наставника.
- На протяжении почти всего сезона в "Зарю" сватали тех или иных тренеров. Как вы на это реагировали?
- Спокойно. Я всю жизнь в футболе и всегда много чего пишут. Если на все это обращать внимание, то... Концентрировался на своей работе и думал, как улучшить команду.
- Вы с руководством "Зари" когда-то разговаривали по этому поводу?
- Мы спокойно работали и не обращали внимание.
- Не беспокоит вас, что вы уже девять месяцев находитесь в статусе и.о.?
- Нет. Есть работа и нужно ее выполнять. Статус, я думаю, не столь важен.
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- Примечательно, что весь сезон СМИ и вас связывали с разными клубами. Кто-то выходил с предложениями?
- Были разговоры, но никакой конкретики. Я сконцентрирован на работе в "Заре".
- А что вы можете сказать о своем будущем в "Заре"?
- План работы составлен, продолжается процесс поиска и обсуждения игроков. Работаем, - сказал Бартулович изданию Украинский футбол.
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