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Бартулович прокомментировал свое будущее в Заре

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А также интерес к нему со стороны других клубов

Бартулович прокомментировал свое будущее в Заре

Фото: Зоря

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович рассказал, как воспринимает слухи о возможной смене наставника.

- На протяжении почти всего сезона в "Зарю" сватали тех или иных тренеров. Как вы на это реагировали?

- Спокойно. Я всю жизнь в футболе и всегда много чего пишут. Если на все это обращать внимание, то... Концентрировался на своей работе и думал, как улучшить команду.

- Вы с руководством "Зари" когда-то разговаривали по этому поводу?

- Мы спокойно работали и не обращали внимание.

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- Не беспокоит вас, что вы уже девять месяцев находитесь в статусе и.о.?

- Нет. Есть работа и нужно ее выполнять. Статус, я думаю, не столь важен.

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- Примечательно, что весь сезон СМИ и вас связывали с разными клубами. Кто-то выходил с предложениями?

- Были разговоры, но никакой конкретики. Я сконцентрирован на работе в "Заре".

- А что вы можете сказать о своем будущем в "Заре"?

- План работы составлен, продолжается процесс поиска и обсуждения игроков. Работаем, - сказал Бартулович изданию Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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