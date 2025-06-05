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Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
Первый летний новичок для Пономарева
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук подписал контракт с ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, срок соглашения рассчитан два года.
Контракт 33-летнего вратаря с петровским клубом истекал 31 декабря 2025 года. Футболист и президент "Ингульца" Александр Поворознюк договорились о полюбовном расставании без компенсации.
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Подписание Паламарчука может повлиять на позиции в черкасском клубе Евгения Кучеренко и потенциальное подписание вратаря "Руха" Дмитрия Ледвия.
Также согласно данным источника, в мае определенный интерес к Паламарчуку проявлял теперь уже бывший тренерский штаб "Александрии", который потерял Георгия Ермакова.
Напомним, сегодня ЛНЗ официально объявил о назначении Виталия Пономарева на должность главного тренера.
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