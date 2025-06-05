Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук подписал контракт с ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, срок соглашения рассчитан два года.

Контракт 33-летнего вратаря с петровским клубом истекал 31 декабря 2025 года. Футболист и президент "Ингульца" Александр Поворознюк договорились о полюбовном расставании без компенсации.

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Подписание Паламарчука может повлиять на позиции в черкасском клубе Евгения Кучеренко и потенциальное подписание вратаря "Руха" Дмитрия Ледвия.

Также согласно данным источника, в мае определенный интерес к Паламарчуку проявлял теперь уже бывший тренерский штаб "Александрии", который потерял Георгия Ермакова.

Напомним, сегодня ЛНЗ официально объявил о назначении Виталия Пономарева на должность главного тренера.