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"Был интерес из Польши". Пономарев признался, почему согласился возглавить ЛНЗ
Также он раскрыл срок контракта с новым клубом
Фото: ФК Рух
Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, как состоялся его переход в черкасский клуб.
– Позвонил генеральный директор Василий Васильевич Каюк и выразил интерес. Затем я встретился с президентом клуба Виктором Дмитриевичем Кравченко, и мы обсудили все моменты.
Мне было важно узнать видение ЛНЗ, как будет развиваться не только первая команда, но и клуб в целом. Здесь стремятся развивать свою академию, U-19 и основную команду. Это очень важно, потому что без прочного фундамента трудно что-то построить.
Все, что мы обсудили, мне было интересно. Наши видения совпали, и мы быстро нашли общий язык. Поэтому я согласился на эту работу.
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– Что вас заинтересовало?
– Возможности. Есть неплохие игроки в основной команде, возможность заниматься селекционной работой. Повторюсь, сначала нужно построить прочный фундамент, а со временем ставить цель бороться за еврокубковые места.
– На какой срок рассчитан ваш контракт?
– 2+2.
– Ставили ли перед вами дедлайн, когда ЛНЗ должен выйти в еврокубки?
– Пока об этом не говорили. В какие-то рамки меня никто не ставил. Конечно, у нас есть цели, но это внутренние дела клуба. Посмотрим, как оно будет складываться.
– Были ли у вас какие-то разговоры с "Рухом" на предмет продолжения сотрудничества?
– У нас всегда был диалог с руководством и менеджментом клуба. Просто я получил приглашение от ЛНЗ и считаю, что это новый вызов в моей карьере. Нужно идти дальше и развиваться.
Я "Руху" очень благодарен за пять лет, которые я здесь провел. Это были пять лет моего становления как тренера. Клуб дал мне очень много.
– Весной писали об интересе к вам со стороны польских клубов "Заглембе" (Любин) и "Лехии". Действительно ли они интересовались вами?
– Интерес был, но самое конкретное предложение поступило от ЛНЗ, – рассказал Пономарев.
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