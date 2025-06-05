"Был интерес из Польши". Пономарев признался, почему согласился возглавить ЛНЗ

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, как состоялся его переход в черкасский клуб.

– Позвонил генеральный директор Василий Васильевич Каюк и выразил интерес. Затем я встретился с президентом клуба Виктором Дмитриевичем Кравченко, и мы обсудили все моменты.

Мне было важно узнать видение ЛНЗ, как будет развиваться не только первая команда, но и клуб в целом. Здесь стремятся развивать свою академию, U-19 и основную команду. Это очень важно, потому что без прочного фундамента трудно что-то построить.

Все, что мы обсудили, мне было интересно. Наши видения совпали, и мы быстро нашли общий язык. Поэтому я согласился на эту работу.

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– Что вас заинтересовало?

– Возможности. Есть неплохие игроки в основной команде, возможность заниматься селекционной работой. Повторюсь, сначала нужно построить прочный фундамент, а со временем ставить цель бороться за еврокубковые места.

– На какой срок рассчитан ваш контракт?

– 2+2.

– Ставили ли перед вами дедлайн, когда ЛНЗ должен выйти в еврокубки?

– Пока об этом не говорили. В какие-то рамки меня никто не ставил. Конечно, у нас есть цели, но это внутренние дела клуба. Посмотрим, как оно будет складываться.

– Были ли у вас какие-то разговоры с "Рухом" на предмет продолжения сотрудничества?

– У нас всегда был диалог с руководством и менеджментом клуба. Просто я получил приглашение от ЛНЗ и считаю, что это новый вызов в моей карьере. Нужно идти дальше и развиваться.

Я "Руху" очень благодарен за пять лет, которые я здесь провел. Это были пять лет моего становления как тренера. Клуб дал мне очень много.

– Весной писали об интересе к вам со стороны польских клубов "Заглембе" (Любин) и "Лехии". Действительно ли они интересовались вами?

– Интерес был, но самое конкретное предложение поступило от ЛНЗ, – рассказал Пономарев.