"Американские горки". Хавбек Полесья оценил выступление команды в сезоне

Полузащитник и капитан "Полесья" Руслан Бабенко подвел итоги сезона-2024/25 для команды.

- Если перейти к внутренним соревнованиям, одним словом охарактеризуй этот сезон. Ты уже сказал, что он тяжелый, возможно, подберешь какое-то другое слово, или все-таки тяжелый?

- Он был очень эмоциональным, эмоциональные горки, да, американские горки. Казалось, что мы так хорошо стартовали в чемпионате, обыграли "Шахтер", все идет хорошо, потом "Ингулец" дома - ужасная игра была. Ну, слушайте, еще раз, многое в команде изменилось, много было экспериментов, даже в матчах с "Левым Берегом" дома, потом и на выезде с "Левым Берегом". Если брать так, мы, ну хорошо, не беру "Шахтер". С "Левым Берегом" мы взяли только 2 очка в течение сезона, это очень мало. С "Колосом" так же, 2 очка, это очень мало. А "Динамо", они все матчи, кто из нижней таблицы", все выигрывали. Надо там набирать очки, а с лидерами уже играть как получится.

- Но команде легче игралось с командами из верхней части турнирной таблицы, почему? Ну да, ясно, что закрываются там команды из нижней части турнирной таблицы, их сложнее, да, расшатывать ту оборону.

- Что-то мы, может, не понимали, как нужно там доходить до ворот. Имад много говорил, что под давлением нельзя играть. Знаете, возможно это как-то влияло на ребят. Возможно, кто-то был какой-то закрытый, не мог себя очень хорошо проявить, как там, например, наши атакующие игроки, потому что индивидуально у нас очень хорошие игроки. Многие критикуют наших иностранцев, что только Батиста смог себя проявить, но ребятам так же нужно время. Можете себе представить, они приехали в нашу страну, у нас не слабый чемпионат, и учитывая то, что сейчас какая-то ситуация в стране, им нужно время, и потом они могут проявить себя. Если мы берем "Александрию", Беззеру вы помните в том сезоне, до этого, каким он был? Не все у него хорошо получалось, так же Кампуш, если мы берем "Александрию", которая сейчас там на хайпе. Так же и нашим иностранцам нужно время, чтобы, скажем так, адаптироваться в нашей лиге, и потом они будут проявляться, - сказал Бабенко.