"Нам не нужно много новичков". Тренер Карпат - о планах на трансферное окно

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился планами по усилению команды в ближайшее трансферное окно.

"Мы сейчас на том этапе, когда можем сосредоточиться на точечном усилении. Нам не нужно, как это было прошлым летом, восемь или десять игроков. Нам нужно два-три футболиста. Постоянно освежать команду, заполнять теми ребятами, которые будут голодными. Благодаря их работе и новой энергии мы должны получать такой импульс в коллективе, что другие будут смотреть на них и работать так же. Потому что новые игроки всегда хотят завоевать свое место под солнцем и так должно быть всегда.

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Мы уже на том этапе, когда будем каждое трансферное окно думать о нескольких футболистах и о выходе из команды так же. Главное – игроки, которые дадут нам качество, придут и смогут сразу создавать серьезную конкуренцию для тех футболистов, которые у нас являются основными", – сказал Лупашко в интервью клубному YouTube-каналу.