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"Мне что, звонить и у них спрашивать?" Нагорняк - о слухах об интересе к лидеру Эпицентра
"Эпицентр" рискует потерять главного форварда команды
Фото: ФК Епіцентр
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал слухи, что форвардом команды Даниилом Кравчуком интересуется один из клубов польской Экстракласы "Корона" Кельце.
– Сергей Николаевич, правда ли, что Данилом Кравчуком действительно интересуется польская "Корона" (Кельце) и был ли запрос на трансфер в клуб?
– Могу сказать следующее – у него закончился контракт с "Эпицентром", клуб сделал ему предложение (нового трудового соглашения), он думает. На сегодняшний день, насколько я знаю, еще ничего не решено. Ждем его ответа.
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– Есть или нет интерес к Кравчуку со стороны "Короны"?
– Честно, я не знаю. Мне что, звонить в "Корону" и у них спрашивать? Повторюсь, "Эпицентр", наш клуб, со своей стороны уже сделал Кравчуку предложение. Я хочу, чтобы он остался в команде, для нас это важный игрок, – подчеркнул Нагорняк.
К слову, в сезоне-2024/25 Кравчук стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 13 голов в 20 матчах.
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