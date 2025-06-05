"Мне что, звонить и у них спрашивать?" Нагорняк - о слухах об интересе к лидеру Эпицентра

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал слухи, что форвардом команды Даниилом Кравчуком интересуется один из клубов польской Экстракласы "Корона" Кельце.

– Сергей Николаевич, правда ли, что Данилом Кравчуком действительно интересуется польская "Корона" (Кельце) и был ли запрос на трансфер в клуб?

– Могу сказать следующее – у него закончился контракт с "Эпицентром", клуб сделал ему предложение (нового трудового соглашения), он думает. На сегодняшний день, насколько я знаю, еще ничего не решено. Ждем его ответа.

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– Есть или нет интерес к Кравчуку со стороны "Короны"?

– Честно, я не знаю. Мне что, звонить в "Корону" и у них спрашивать? Повторюсь, "Эпицентр", наш клуб, со своей стороны уже сделал Кравчуку предложение. Я хочу, чтобы он остался в команде, для нас это важный игрок, – подчеркнул Нагорняк.

К слову, в сезоне-2024/25 Кравчук стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 13 голов в 20 матчах.