"Нужно усиление во всех линиях". Бартулович назвал критерии поиска новичков в Заре

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович рассказал о трансферных планах клуба.

– Есть ли уже договоренность в "Заре" о переходе с кем-то из новичков?

– Ведем много переговоров и ищем игроков для усиления команды. Конкретно по фамилиям пока не можем говорить.

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– А на какие позиции вы ищете усиление?

– Нужно усиление во всех линиях. Критической является позиция правого защитника, где у нас есть только один игрок. Нужны игроки и в линию атаки, в полузащиту. Во второй части у нас еще оказалась проблема на позиции центрального защитника. В результате травмы Габриэля Эскиньи мы остались только с двумя центрбеками. Нужно также усиливать эту позицию.

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– Каковы критерии поиска новичков в "Заре" на сегодняшний день?

– Мы ищем молодых иностранцев. Не ищем возрастных иностранцев. Я считаю, что легионеры должны играть в стартовом составе, а не быть на замене. У нас весной было семь иностранцев, и плюс-минус шесть человек всегда играли в основе.

– До какого возраста вы рассматриваете иностранцев?

– Ну, где-то до 23 лет смотрим. Яркий пример – Попара. Ему 22 года, и он является игроком молодежной сборной [Боснии и Герцеговины], – сказал Бартулович.