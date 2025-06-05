Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нужно усиление во всех линиях". Бартулович назвал критерии поиска новичков в Заре
Кто в приоритете?
zarya-lugansk.com
Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович рассказал о трансферных планах клуба.
– Есть ли уже договоренность в "Заре" о переходе с кем-то из новичков?
– Ведем много переговоров и ищем игроков для усиления команды. Конкретно по фамилиям пока не можем говорить.
– А на какие позиции вы ищете усиление?
– Нужно усиление во всех линиях. Критической является позиция правого защитника, где у нас есть только один игрок. Нужны игроки и в линию атаки, в полузащиту. Во второй части у нас еще оказалась проблема на позиции центрального защитника. В результате травмы Габриэля Эскиньи мы остались только с двумя центрбеками. Нужно также усиливать эту позицию.
– Каковы критерии поиска новичков в "Заре" на сегодняшний день?
– Мы ищем молодых иностранцев. Не ищем возрастных иностранцев. Я считаю, что легионеры должны играть в стартовом составе, а не быть на замене. У нас весной было семь иностранцев, и плюс-минус шесть человек всегда играли в основе.
– До какого возраста вы рассматриваете иностранцев?
– Ну, где-то до 23 лет смотрим. Яркий пример – Попара. Ему 22 года, и он является игроком молодежной сборной [Боснии и Герцеговины], – сказал Бартулович.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Тренер Зари объяснил, почему не выпускал Супрягу на поле
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре