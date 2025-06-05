Карпаты в шаге от покупки бразильского вингера - им интересуется Динамо

Полузащитник "Карпат" Бруниньо продолжит карьеру в Украине.

Львовский клуб активирует опцию выкупа футболиста у "Атлетико" Минейро за 800 тысяч евро, сообщает журналист Вадсон Фернандес.

Кроме того, бразильский клуб сохранит за собой 25% экономических прав на игрока для будущей продажи.

Источник отмечает, что "Карпаты" решились на такой шаг, в том числе, и из-за наличия интереса к 25-летнему бразильцу со стороны киевского "Динамо".

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Напомним, "Карпаты" арендовали Бруниньо в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за львовян во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.