Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты в шаге от покупки бразильского вингера - им интересуется Динамо
Львовский клуб решил оставить арендованного игрока
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Карпат" Бруниньо продолжит карьеру в Украине.
Львовский клуб активирует опцию выкупа футболиста у "Атлетико" Минейро за 800 тысяч евро, сообщает журналист Вадсон Фернандес.
Кроме того, бразильский клуб сохранит за собой 25% экономических прав на игрока для будущей продажи.
Источник отмечает, что "Карпаты" решились на такой шаг, в том числе, и из-за наличия интереса к 25-летнему бразильцу со стороны киевского "Динамо".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, "Карпаты" арендовали Бруниньо в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за львовян во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Блохин рассказал, за что оштрафовал футболиста Динамо на 12 тысяч долларов
- Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей