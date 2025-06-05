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Источник сообщил, какой бельгийский клуб интересуется лидером Колоса
По итогам сезона клуб вернулся в элитный дивизион
Фото: ФК Колос
Недавно в СМИ появилась информация, что вингер "Колоса" Владислав Велетень входит в сферу интересов бельгийских и португальских клубов.
По данным сайта Динамомания, на данный момент интерес к 22-летнему украинцу проявляет бельгийский "Зюлте-Варегем". По итогам сезона-2024/25 клуб стал победителем второго по силе дивизиона и вернулся в элиту бельгийского футбола.
Добавим, что Велетень будет выступать на молодежном чемпионате Европы, так как вошел в финальную заявку сборной Украины U-21 на этот турнир.
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Напомним, что у 22-летнего игрока остался еще гол по контракту с "Колосом", который рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне в 27 матчах за ковалевцев Велетень забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
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