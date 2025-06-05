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Источник сообщил, какой бельгийский клуб интересуется лидером Колоса

Премьер-лига

По итогам сезона клуб вернулся в элитный дивизион

Источник сообщил, какой бельгийский клуб интересуется лидером Колоса

Фото: ФК Колос

Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация, что вингер "Колоса" Владислав Велетень входит в сферу интересов бельгийских и португальских клубов.

По данным сайта Динамомания, на данный момент интерес к 22-летнему украинцу проявляет бельгийский "Зюлте-Варегем". По итогам сезона-2024/25 клуб стал победителем второго по силе дивизиона и вернулся в элиту бельгийского футбола.

Добавим, что Велетень будет выступать на молодежном чемпионате Европы, так как вошел в финальную заявку сборной Украины U-21 на этот турнир.

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Напомним, что у 22-летнего игрока остался еще гол по контракту с "Колосом", который рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне в 27 матчах за ковалевцев Велетень забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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Зюлте-Варегем Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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