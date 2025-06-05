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Пономарев - о трансферной кампании ЛНЗ: Практически все позиции нужно смотреть

Премьер-лига

Конкретных решений еще не принято

Пономарев - о трансферной кампании ЛНЗ: Практически все позиции нужно смотреть

Фото: ФК Рух

Новина українською

Новый наставник ЛНЗ Виталий Пономарев ответил на вопрос о трансферных целях черкасского клуба.

- На сегодня я об этом не буду говорить. Еще ведется работа. Когда уже будут окончательные решения, то клуб о них объявит.

- Интересно ли вам было бы пригласить в ЛНЗ кого-то из своих экс-подопечных из "Руха"? Также уже с вашим новым клубом ассоциируют голкипера Дмитрия Ледвия, защитника Романа Дидыка и хавбека Артура Рябова.

- Есть игроки, которые интересуют. Однако, опять же, говорить о новичках я буду готов только после их объявления. Сейчас не хотел бы.

Практически все позиции нужно смотреть. Анализируем очень тщательно, кто нам будет нужен. Самое главное, чтобы футболист выполнял требования тренерского штаба. Все остальное не имеет разницы, - сказал специалист.

Срок трудового соглашения между Пономаревым и ЛНЗ рассчитан на два года.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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