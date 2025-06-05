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Президент Кудровки: У нас просмотры – под миллион. В этом мы утерли нос и Динамо, и Шахтеру
Роман Солодаренко рассказал о медийности клуба
Фото: ФК Кудрівка
Президент "Кудровки" Роман Солодаренко рассказал о медийности клуба и заявил о том, что в этом компоненте клуб может посоревноваться даже с "Динамо" и "Шахтером".
– Вы планируете раскручивать именно бренд "Кудровки"? Вот пример "Динамо", самого титулованного клуба не только Украины, но и всей Восточной Европы, но еще до полномасштабной войны в родном Киеве чаще можно было встретить афиши с матчами "Шахтера" на НСК "Олимпийский", чем бело-синих. В метро рекламу горняков крутили на мониторах, на ситилайтах. Вы сможете в этом плане выделиться?
– Мы над этим активно работаем. В ближайшее время вы увидите, уверяю, наш прогресс в СМИ. У нас уже есть TikTok-канал с наибольшим количеством просмотров среди всех клубов Первой лиги и УПЛ, например. Просмотры TikTok "Кудровки" – под миллион, просмотры наших топовых команд УПЛ – 60-70 тысяч. В этом компоненте мы утерли нос и "Динамо", и "Шахтеру".
Сейчас стараемся максимально популяризировать еще и страницу "Кудровки" в Instagram, работаем над YouTube-каналом. В ближайшее время будет еще и редизайн официального сайта.
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