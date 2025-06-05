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Президент Кудровки: У нас просмотры – под миллион. В этом мы утерли нос и Динамо, и Шахтеру

Премьер-лига
Обновлено

Роман Солодаренко рассказал о медийности клуба

Президент Кудровки: У нас просмотры – под миллион. В этом мы утерли нос и Динамо, и Шахтеру

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко рассказал о медийности клуба и заявил о том, что в этом компоненте клуб может посоревноваться даже с "Динамо" и "Шахтером".

Читайте такжеПрезидент Кудровки: За 2 года из аматорского клуба мы вышли в УПЛ. До Лиги чемпионов еще есть 5 лет

– Вы планируете раскручивать именно бренд "Кудровки"? Вот пример "Динамо", самого титулованного клуба не только Украины, но и всей Восточной Европы, но еще до полномасштабной войны в родном Киеве чаще можно было встретить афиши с матчами "Шахтера" на НСК "Олимпийский", чем бело-синих. В метро рекламу горняков крутили на мониторах, на ситилайтах. Вы сможете в этом плане выделиться?

– Мы над этим активно работаем. В ближайшее время вы увидите, уверяю, наш прогресс в СМИ. У нас уже есть TikTok-канал с наибольшим количеством просмотров среди всех клубов Первой лиги и УПЛ, например. Просмотры TikTok "Кудровки" – под миллион, просмотры наших топовых команд УПЛ – 60-70 тысяч. В этом компоненте мы утерли нос и "Динамо", и "Шахтеру".

Сейчас стараемся максимально популяризировать еще и страницу "Кудровки" в Instagram, работаем над YouTube-каналом. В ближайшее время будет еще и редизайн официального сайта.

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ФК Кудровка Роман Солодаренко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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amigoalex
05.06.2025 в 17:25
Я в Total Club Manager 2004 делал предыдущий сезон. Даже Днепр-1 записал в аматоры. Так там Кудровка не вышла в элиту, осталась в первой лиге.
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Комментарии 3
amigoalex
05.06.2025 в 17:25
Я в Total Club Manager 2004 делал предыдущий сезон. Даже Днепр-1 записал в аматоры. Так там Кудровка не вышла в элиту, осталась в первой лиге.
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hottabych61 (Харьков)
05.06.2025 в 17:10
ах молодцы
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Pianist (Київ)
05.06.2025 в 17:09
От так завжди. З’являється стмпатичненька команда, в після першого ж успіху перетворюється в своїй голові на супер гранд. Скільки такого ми вже бачили. Та ви спочатку в УПЛ хоч сезон протримайтесь, а потім про Лігу Чемпіонів та втирання носа Динамо будете говорити…
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