Президент Кудровки: У нас просмотры – под миллион. В этом мы утерли нос и Динамо, и Шахтеру

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко рассказал о медийности клуба и заявил о том, что в этом компоненте клуб может посоревноваться даже с "Динамо" и "Шахтером".

– Вы планируете раскручивать именно бренд "Кудровки"? Вот пример "Динамо", самого титулованного клуба не только Украины, но и всей Восточной Европы, но еще до полномасштабной войны в родном Киеве чаще можно было встретить афиши с матчами "Шахтера" на НСК "Олимпийский", чем бело-синих. В метро рекламу горняков крутили на мониторах, на ситилайтах. Вы сможете в этом плане выделиться?

– Мы над этим активно работаем. В ближайшее время вы увидите, уверяю, наш прогресс в СМИ. У нас уже есть TikTok-канал с наибольшим количеством просмотров среди всех клубов Первой лиги и УПЛ, например. Просмотры TikTok "Кудровки" – под миллион, просмотры наших топовых команд УПЛ – 60-70 тысяч. В этом компоненте мы утерли нос и "Динамо", и "Шахтеру".

Сейчас стараемся максимально популяризировать еще и страницу "Кудровки" в Instagram, работаем над YouTube-каналом. В ближайшее время будет еще и редизайн официального сайта.