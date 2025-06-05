  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "В поисках новой команды", - 34-летний экс-защитник Александрии не думает о завершении карьеры

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В поисках новой команды", - 34-летний экс-защитник Александрии не думает о завершении карьеры

Премьер-лига
Обновлено

Сергей Логинов недавно покинул Александрии

"В поисках новой команды", - 34-летний экс-защитник Александрии не думает о завершении карьеры

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

34-летний центральный защитник Сергей Логинов, который недавно покинул "Александрии", рассказал о дальнейших планах на карьеру.

– У вас закончился контракт с "Александрией". Вы общались с клубом о его продлении?

– В "Александрии" таких разговоров не было.

– То есть с предложением к вам не обращались?

– Нет, от руководства никаких инициатив по продлению контракта не было.

Читайте такжеНе сошлись по деньгам. В Александрии рассказали, почему не смогли продлить контракт с Калюжным

– В другом интервью вы говорили, что до конца мая будет конкретика от других клубов. Она уже появилась?

– Есть интересные варианты, переговоры продолжаются. Сейчас завершился чемпионат и продолжается самая горячая стадия трансферного периода и переговоров. Жду более конкретных предложений и вариантов.

– Клубы из УПЛ или из Первой лиги?

– Есть – и из УПЛ, и из Первой лиги.

– О завершении карьеры пока речи не идет?

– Да, чувствую еще силы. У меня есть мотивация продолжать. Не думаю о завершении карьеры.

По теме
yellow-arrow
Известно, сколько Карпаты заплатят за контракт бразильского защитника
yellow-arrow
У Динамо - самая надежная атака минувшего сезона УПЛ, у Шахтера - лучшая атака
yellow-arrow
Президент Кудровки: У нас просмотры – под миллион. В этом мы утерли нос и Динамо, и Шахтеру
ФК Александрия Сергей Логинов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости