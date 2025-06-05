"В поисках новой команды", - 34-летний экс-защитник Александрии не думает о завершении карьеры

34-летний центральный защитник Сергей Логинов, который недавно покинул " Александрии ", рассказал о дальнейших планах на карьеру.

– У вас закончился контракт с "Александрией". Вы общались с клубом о его продлении?

– В "Александрии" таких разговоров не было.

– То есть с предложением к вам не обращались?

– Нет, от руководства никаких инициатив по продлению контракта не было.

– В другом интервью вы говорили, что до конца мая будет конкретика от других клубов. Она уже появилась?

– Есть интересные варианты, переговоры продолжаются. Сейчас завершился чемпионат и продолжается самая горячая стадия трансферного периода и переговоров. Жду более конкретных предложений и вариантов.

– Клубы из УПЛ или из Первой лиги?

– Есть – и из УПЛ, и из Первой лиги.

– О завершении карьеры пока речи не идет?

– Да, чувствую еще силы. У меня есть мотивация продолжать. Не думаю о завершении карьеры.