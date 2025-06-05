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"В поисках новой команды", - 34-летний экс-защитник Александрии не думает о завершении карьеры
Сергей Логинов недавно покинул Александрии
Фото: ФК Олександрія
34-летний центральный защитник Сергей Логинов, который недавно покинул "
– У вас закончился контракт с "Александрией". Вы общались с клубом о его продлении?
– В "Александрии" таких разговоров не было.
– То есть с предложением к вам не обращались?
– Нет, от руководства никаких инициатив по продлению контракта не было.
– В другом интервью вы говорили, что до конца мая будет конкретика от других клубов. Она уже появилась?
– Есть интересные варианты, переговоры продолжаются. Сейчас завершился чемпионат и продолжается самая горячая стадия трансферного периода и переговоров. Жду более конкретных предложений и вариантов.
– Клубы из УПЛ или из Первой лиги?
– Есть – и из УПЛ, и из Первой лиги.
– О завершении карьеры пока речи не идет?
– Да, чувствую еще силы. У меня есть мотивация продолжать. Не думаю о завершении карьеры.
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