У Динамо - самая надежная атака минувшего сезона УПЛ, у Шахтера - лучшая атака

После трехлетнего перерыва самой надежной обороной в сезоне в рекордный 18-й раз в истории оказалась оборона " Динамо ". Киевляне пропустили 19 мячей (в среднем - 0,63 за игру), показав лучший результат в осенней (11 голов) и весенней (8) частях чемпионата, а также в гостях (9).

Второй результат в обороне показала "Александрия", установившая личный рекорд – 22 (в среднем - 0,73). При этом подопечные Руслана Ротаня меньше всех пропустили дома - 9 мячей, а также провели наибольшее количество сухих матчей, как в общем, так и, наряду с "Динамо" и "Кривбассом", в гостях – 7. А третье место с клубным достижением занял "Колос" – 25 (в среднем 0,83). Только на 9-й позиции разместились "Карпаты". Но при этом "львы" провели наибольшее количество сухих матчей на своем поле – 9.

Самой же "дырявой" оказалась оборона аутсайдеров - "Ингульца", в чьи ворота мяч залетал 47 раз, и "Черноморца", пропустившего 45 голов.

А вот если говорить о нападении, то после годичного перерыва самой результативной командой чемпионата в рекордный 17-й раз в истории стал " Шахтер ". В минувшем сезоне "горняки" забили 69 мячей (в среднем - 2,30 за игру), при этом чаще других поражали ворота соперников в осенней (42 гола) и весенней частях чемпионата (27), а также дома (41). Лишь в четырех матчах из 30 оранжево-черные оставались не забивали: на своем поле – с "Полесьем" (0:1), а на выезде – с тем же "Полесьем" (0:1), "Зарей" (0:0) и "Карпатами" (0:0).

Второй результат в атаке показало "Динамо" - 61 гол (в среднем - 2,03). Бело-синие больше всех забили в гостях (30 мячей) и провели наименьшее число безголевых матчей – три: 0:0 с "Рухом" дома и с "Александрией" и "Полесьем" в гостях. Вслед за "Шахтером" и "Динамо" с 46 голами разместилась "Александрия", которая установила личный рекорд по средней результативности – 1,53.

Самым же слабым оказалось нападение у "Левого берега" – всего 18 голов (в среднем – 0,60). Меньше одного мяча за игру забивали также "Оболонь" – 19 (0,63), "Черноморец" – 20 (0,67), "Ингулец" – 21 (0,70), "Ворскла" – 24 (0,80), ЛНЗ – 25 (0,83) и "Колос" – 27 (0,90).

К слову, сезон-2024/25 оказался одним из наихудших в истории чемпионатов Украины по средней результативности – 2,25 (541 гол в 240 матчах). Меньше в среднем было забито только в УПЛ-2004/05 – 2,14, 2006/07 – 2,16, 1993/94 – 2,17 и 1992 – 2,21.