Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, сколько Карпаты заплатят за контракт бразильского защитника
Львовяне продолжают работать над полноценным трансфером Жана Педросо
fckarpaty.org.ua
"
Как сообщает бразильский журналист Рожерио Скарионе, львовский клуб отправил "Коритибе", которой принадлежат права на игрока, официальный запрос о желании выкупить контракт.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По данным источника, сделка обойдется львовянам в 700 тысяч евро. За эту сумму "Карпаты" получат 70% экономических прав на футболиста, а остальные 30% останутся за "Коритибой".
Напомним, что в минувшем сезоне Жан Педросо провел за "Карпаты" 22 матча, в которых забил 1 гол.
Популярное сейчас
- Шевченко и Платини готовят "заговор" против Чеферина, - СМИ
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты