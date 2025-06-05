Известно, сколько Карпаты заплатят за контракт бразильского защитника

" Карпаты " продолжают работать над полноценным трансфером 21-летнего бразильского центрбека Жана Педросо, который в минувшем сезоне играл за львовян на правах аренды.

Как сообщает бразильский журналист Рожерио Скарионе, львовский клуб отправил "Коритибе", которой принадлежат права на игрока, официальный запрос о желании выкупить контракт.

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По данным источника, сделка обойдется львовянам в 700 тысяч евро. За эту сумму "Карпаты" получат 70% экономических прав на футболиста, а остальные 30% останутся за "Коритибой".

Напомним, что в минувшем сезоне Жан Педросо провел за "Карпаты" 22 матча, в которых забил 1 гол.