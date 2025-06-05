Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соса променял Кривбасс на казахстанский клуб с тренером-белорусом, который работал в аннексированном Крыму
Даниэль Соса продолжит карьеру в Актобе
Фото: ФК Кривбас
Стало известно, где продолжит карьеру один из лидеров "Кривбасса" двух последних сезонов нападающий Даниэль Соса, который покинул украинский клуб по окончанию контракта.
26-летний футболист продолжит карьеру в казахстанском клубе "Актобе".
Ране была информация, что казахстанский клуб подписал предварительный контракт с Сосой еще зимой, а теперь игроку осталось только пройти медосмотр и уладить некоторые детали.
Также интересно, что "Актобе" сейчас возглавляет белоруссский тренер Вячеслав Левчук, который в 2022 году, уже после аннекции Крыма РФ, работал с ялтинским "Рубином".
Напомним, что Даниель Соса присоединился к "Кривбассу" в марте 2023 года. За криворожский клуб в минувшем сезоне он сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
- Три команды, которые поднялись из Первой Лиги, впервые сыграют в УПЛ
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре