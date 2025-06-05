Соса променял Кривбасс на казахстанский клуб с тренером-белорусом, который работал в аннексированном Крыму

Стало известно, где продолжит карьеру один из лидеров "Кривбасса" двух последних сезонов нападающий Даниэль Соса, который покинул украинский клуб по окончанию контракта.

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26-летний футболист продолжит карьеру в казахстанском клубе "Актобе".

Ране была информация, что казахстанский клуб подписал предварительный контракт с Сосой еще зимой, а теперь игроку осталось только пройти медосмотр и уладить некоторые детали.

Также интересно, что "Актобе" сейчас возглавляет белоруссский тренер Вячеслав Левчук, который в 2022 году, уже после аннекции Крыма РФ, работал с ялтинским "Рубином".

Напомним, что Даниель Соса присоединился к "Кривбассу" в марте 2023 года. За криворожский клуб в минувшем сезоне он сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.