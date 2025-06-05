Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Функционер Александрии рассказал о бюджете клуба в минувшем сезоне
Это седьмой-восьмой, а возможно даже и девятый бюджет в чемпионате
instagram.com/fcolexandriya
Уже бывший спортивный директор "
"Это седьмой-восьмой, а возможно даже и девятый бюджет в чемпионате. Он немного вырос во время нынешнего сезона, потому что было много побед, а это премиальные.
Я думаю, что "Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Карпаты", "Кривбасс", ЛНЗ и "Колос" точне выше, чем мы. Бюджет "Александрии" в серебряном сезоне? Примерно 6-8 млн долларов", – сообщил Телько.
Напомним, что по окончанию сезона, который "Александрия" сенсационно завершила на 2-м месте, клуб покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.
Популярное сейчас
- Время Мудрика закончено? Полузащитник Челси получил новый игровой номер. ФОТО
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Голкипер Ингульца подписал контракт с клубом УПЛ - СМИ
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты