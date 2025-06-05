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Функционер Александрии рассказал о бюджете клуба в минувшем сезоне

Премьер-лига
Обновлено

Это седьмой-восьмой, а возможно даже и девятый бюджет в чемпионате

Функционер Александрии рассказал о бюджете клуба в минувшем сезоне

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Уже бывший спортивный директор "Александрии" Иван Телько, который по окончанию сезона покинул свой пост, рассказал о бюджете клуба.

"Это седьмой-восьмой, а возможно даже и девятый бюджет в чемпионате. Он немного вырос во время нынешнего сезона, потому что было много побед, а это премиальные.

Я думаю, что "Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Карпаты", "Кривбасс", ЛНЗ и "Колос" точне выше, чем мы. Бюджет "Александрии" в серебряном сезоне? Примерно 6-8 млн долларов", – сообщил Телько.

Напомним, что по окончанию сезона, который "Александрия" сенсационно завершила на 2-м месте, клуб покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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