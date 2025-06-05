Функционер Александрии рассказал о бюджете клуба в минувшем сезоне

Уже бывший спортивный директор " Александрии " Иван Телько, который по окончанию сезона покинул свой пост, рассказал о бюджете клуба.

"Это седьмой-восьмой, а возможно даже и девятый бюджет в чемпионате. Он немного вырос во время нынешнего сезона, потому что было много побед, а это премиальные.

Я думаю, что "Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Карпаты", "Кривбасс", ЛНЗ и "Колос" точне выше, чем мы. Бюджет "Александрии" в серебряном сезоне? Примерно 6-8 млн долларов", – сообщил Телько.