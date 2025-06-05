Бабич покинет Черноморец. Он хочет продолжить тренерскую карьеру

Спортивный директор " Черноморца " Александр Бабич покинет одесский клуб.

Как сообщает "ТаТоТаке", стороны не будут продлевать контракт, который рассчитан до 30 июня.

Отмечается, что Бабич планирует продолжить тренерскую карьеру.

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Напомним, что 46-летний специалист занимал должность спортивного директора одесситов в течение последних двух месяцев после того, как покинул пост тренера команды.

По итогам сезона "Черноморец" занял последнее место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.