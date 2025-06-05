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В следующем году Шахтеру исполнится 90 лет. В клубе обещают болельщикам "кое-что интересное"

Премьер-лига

Связано оно с формой горняков

В следующем году Шахтеру исполнится 90 лет. В клубе обещают болельщикам "кое-что интересное"

shakhtar.com

Новина українською

Руководитель отдела маркетинга и программы лояльности "Шахтера" Денис Фролов рассказал о форме, которую клуб собирается презентовать в следующем году.

"Если вы хотите немножко больше инсайдов - в следующем году у нашего клуба будет годовщина, нам исполнится 90 лет. И зная уже о длинном цикле, мы готовим в третьем - и не только – комплекте кое-что интересное для наших болельщиков, опираясь на нашу историю, на памятную дату.

Мы уже видели эту форму, мы формально держали ее в руках, еще год – она будет в производстве и в утверждении", – сказал Фролов.

Напомним, что донецкий клуб будет праздновать свое 90-летие 24 мая 2026 года.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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