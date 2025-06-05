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В следующем году Шахтеру исполнится 90 лет. В клубе обещают болельщикам "кое-что интересное"
Связано оно с формой горняков
shakhtar.com
Руководитель отдела маркетинга и программы лояльности "
"Если вы хотите немножко больше инсайдов - в следующем году у нашего клуба будет годовщина, нам исполнится 90 лет. И зная уже о длинном цикле, мы готовим в третьем - и не только – комплекте кое-что интересное для наших болельщиков, опираясь на нашу историю, на памятную дату.
Мы уже видели эту форму, мы формально держали ее в руках, еще год – она будет в производстве и в утверждении", – сказал Фролов.
Напомним, что донецкий клуб будет праздновать свое 90-летие 24 мая 2026 года.
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