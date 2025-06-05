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Клуб Яремчука вступил в переговоры по лидеру Александрии

Премьер-лига

Олимпиакос хочет Безерру

Клуб Яремчука вступил в переговоры по лидеру Александрии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

22-летний вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра этим летом может покинуть не только свой клуб, но и Украину.

Как сообщает Sport.ua, предметный интерес к бразильцу проявляет чемпион Греции "Олимпиакос".

Отмечается, что греческий клуб уже вступил в переговоры по игроку, однако пока неясно, насколько стороны окажутся близки в своих оценках трансферной стоимости Безерры.

Зимой была информация, что "Александрия" хочет выручить за Безерру 4-5 миллионов евро, но сейчас "горожане", вероятно, снизят запросы, так как его контракт заканчивается через год.

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Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне бразилец провел за "Александрию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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Олимпиакос (Пирей) ФК Александрия Безерра
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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kukarekin (Одесса)
05.06.2025 в 20:08
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
05.06.2025 в 20:08
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