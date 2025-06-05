"Зачем их подписывают, если есть украинцы?" Лупашко уверен, что бразильцы из U-19 будут играть за первую команду Карпат

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко высказался о перспективах двух бразильцев, которые минувший сезон провели в команде U-19.

– В U-19 концовку очень активно провели Луис Яно – 4 гола в 4 матчах и Фабиано – 5 голов в 4 последних матчах. Они помогли команде завоевать бронзу. Видите ли вы их в команде в следующем сезоне? Возможно, будете более активно привлекать их? Они и так тренируются с первой командой, но, возможно, к дебюту и полноценным выступлениям в УПЛ.

– Это очень важный момент об оценке, поспешных оценках. Если возвращаться в Бруниньо. Он сыграл с "Шахтером", затем домашнюю игру с "Полесьем" – и все говорили, что это очень слабый, посредственный игрок.

Он тогда не был в тонусе, мы ему дали время, мы знали, что через игры будем терять результат, но через игры должны привести его в порядок. Мы думали о будущем и позволяли ему играть.

Так же когда Фабиано и Яно начали играть, мы слышали, что их критикуют: "Зачем "Карпаты" подписывают? У нас есть качественные игроки, молодые украинцы". Мгновенная оценка никогда не дает качественного анализа, не дает результата.

Ведь также Танда сыграл против "Левого Берега" плохую игру, все прогнозировали, что он не будет играть следующий матч с "Александрией" – а он вышел и был одним из лучших на поле из двух команд.

Я о том, что чтобы делать какую-то оценку, нужно дать время и посмотреть, углубляться в контексты. Эти два молодых бразильских игрока сделали много для того, чтобы "Карпаты" U-19 были третьими в турнирной таблице по итогам сезона.

Мы видим у них перспективу, но я считаю, что для клуба было бы идеальным вариантом, если бы мы нашли для них аренду на полгода или год для того, чтобы они имели постоянно игровую практику. Думаю, будет очень классно для нас, если мы сможем сделать это.

Эти игроки обладают большим прогрессом и потенциалом. Если этого не получится, то они будут с нами продолжать развиваться. Но думаю, что нам нужно найти для них время, и я уверен, что через полгода, через год они будут уже готовыми игроками для "Карпат".