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Из Шахтера и Полесья. Два грузинских игрока из УПЛ поедут на молодежный чемпионат Европы
Грузины тоже пробились на молодежный Евро
Фото: ФК Полісся
Тренерский штаб молодежной сборной Грузии определился с официальной заявкой на финальный турнир Евро U-21.
В заявке сборной Грузии оказалось 23 футболиста, среди которых нашлось место и для двух игроков из УПЛ – это 23-летний левого фулбека Иракли Азарова из "Шахтера" и его сверстника Гиорги Майсурадзе из "Полесья", который играет на позиции правого защитника.
Напомним, что финальная часть молодежного чемпионата Европы-2025 состоится в Словакии с 12 июня по 5 июля.
Сборная Грузии U-21 сыграет в одной группе со Словенией, Финляндией и Словакией.
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