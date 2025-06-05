Из Шахтера и Полесья. Два грузинских игрока из УПЛ поедут на молодежный чемпионат Европы

Тренерский штаб молодежной сборной Грузии определился с официальной заявкой на финальный турнир Евро U-21.

В заявке сборной Грузии оказалось 23 футболиста, среди которых нашлось место и для двух игроков из УПЛ – это 23-летний левого фулбека Иракли Азарова из "Шахтера" и его сверстника Гиорги Майсурадзе из "Полесья", который играет на позиции правого защитника.

Напомним, что финальная часть молодежного чемпионата Европы-2025 состоится в Словакии с 12 июня по 5 июля.

Сборная Грузии U-21 сыграет в одной группе со Словенией, Финляндией и Словакией.