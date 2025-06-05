"Это я запомнил на всю жизнь", - Будковский рассказал о начале войны в 2014 году в Донецке и Луганске

Форвард " Зари " Филипп Будковский в эфире ютуб-канала Дениса Бойко вспомнил, как в 2014 году в Донецке и Луганске начиналась российско-украинская война.

– Я ездил с ребятами из Донецка в Луганск. Мы проезжали, и уже начали ставить блокпосты – где-то наши, где-то не наши, ты уже не понимаешь, когда вечером после тренировки едешь.

Помню, я ехал домой, купил семечки. Первый или второй блок-пост меня останавливает. Фары выключил, окошко опустил, он: "Багажник посмотрим. Из машины не выходишь – я сам все смотрю".

Посмотрел, закрыл, залез обратно: "Что ешь?" – "Семечки". – "Давай семечки". – "Держите". Как-то уже желание отбило, говорю: "Забирайте пачку, я уже не буду семечки".

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Говорит: "Смотри, следующий пост не наш". Потому что я подъехал к блок-посту, там написано: "Выключить свет". Ведь там с автоматами ходят – это ненормально. Так оно вышло, я останавливался на каждом.

– Ты один в машине был?

– Да. Стремно было страшно. Я не знал, что делать, но думаю: "Ладно, буду ехать". Я уже полпути проехал между Донецком и Луганском – разве что назад ехать, мне уже нечего было делать. Я поехал туда, доехал. Нормально все было, в принципе, доехал.

– А что говорили на не нашем блок-посте?

– Ничего не говорили. Документы никто даже не смотрел. Просто смотрели на тебя, смотрели машину, позаглядывали, чтобы там не было только – я не знаю, что они искали – может, взрывчатку.

Стремная такая ситуация, когда ездишь туда-сюда на тренировку. Это было недолго. Потом мы возвращались, это когда оккупация проходила уже летом. А я летом, помню, выезжал из Донецка на поезде, и там уже за аэропорт начались бои. Они только подходили к аэропорту, Путиловский мост был.

Проезжаю, а там как в фильме: одна машина горит снизу, другая сверху, а с другой стороны в другую стреляют. Ты едешь в поезде, это буквально метров 100 от тебя. Я на это смотрю, стремно в поезде, потому что, может, еще и по поезду будут стрелять. Я такое только в кино видел: машины горят, те стреляют в одну сторону, те – в другую. Смотришь, думаешь: "Боже…"

Я запомнил, как это начиналось. Летел наш самолет и он выпускает не ракеты, а три красных огня – раз выпустил, два выпустил, три, и начинается стрельба. И это начало войны. Это я запомнил на всю жизнь. Это в Донецке началась война.

Машина оставалась в Донецке, мы уже переезжали потом с "Зарей" в Запорожье, платили деньги, чтобы машину вывезти через блок-пост. Мы ребятами – я, Малышев, Малиновский – выезжали на машине оттуда сами.

Они нас останавливают – это уже не наш блок-пост – и говорят "О, футболисты, я вижу. Ну, давайте – с каждого по паре бутс точно сейчас, и будем решать, что с вами делать".

Что-то кто-то отдал, у кого-то не было их, мы там что-то отдали им, и они говорят: "Хорошо, едьте". Там уже очереди были большие, чтобы выехать. Так начался наш вояж в Запорожье.