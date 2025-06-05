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Предлагают в 10 раз больше. Шахтер с Тураном заманивают в УПЛ опорника Фенербахче
Арда Туран хочет Исмаила Юксека
фото из свободных источников
Новый главный тренер "
По информации журналиста Ягыза Сабунджоглу, новоиспеченный тренер настаивает на подписании опорного хавбека "Фенербахче" и сборной Турции Исмаила Юксека.
По данным источника, "горняки" уже вышли на контакт по поводу трансфера 26-летнего игрока - украинский клуб звонил игроку и его агенту.
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Туран лично хочет видеть Юксека в Украине, а "Шахтер" заманивает турка существенным увеличением зарплаты – "горняки" готовы платить игроку в 10 раз больше по сравнению с нынешней зарплатой футболиста в "Фенербахче".
По оценкам Transfermarkt контракт Юксека стоит 12 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 опорник сыграл 20 матчей в турецкой Суперлиге без результативных действий.
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