  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Предлагают в 10 раз больше. Шахтер с Тураном заманивают в УПЛ опорника Фенербахче

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Предлагают в 10 раз больше. Шахтер с Тураном заманивают в УПЛ опорника Фенербахче

Премьер-лига
Обновлено

Арда Туран хочет Исмаила Юксека

Предлагают в 10 раз больше. Шахтер с Тураном заманивают в УПЛ опорника Фенербахче

фото из свободных источников

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран начинает свою трансферную кампанию в донецrом клубе.

По информации журналиста Ягыза Сабунджоглу, новоиспеченный тренер настаивает на подписании опорного хавбека "Фенербахче" и сборной Турции Исмаила Юксека.

По данным источника, "горняки" уже вышли на контакт по поводу трансфера 26-летнего игрока - украинский клуб звонил игроку и его агенту.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Туран лично хочет видеть Юксека в Украине, а "Шахтер" заманивает турка существенным увеличением зарплаты – "горняки" готовы платить игроку в 10 раз больше по сравнению с нынешней зарплатой футболиста в "Фенербахче".

Читайте такжеВсе из Турции. Туран передал руководству список усиления для Шахтера

По оценкам Transfermarkt контракт Юксека стоит 12 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 опорник сыграл 20 матчей в турецкой Суперлиге без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Из Шахтера и Полесья. Два грузинских игрока из УПЛ поедут на молодежный чемпионат Европы
yellow-arrow
"Это я запомнил на всю жизнь", - Будковский рассказал о начале войны в 2014 году в Донецке и Луганске
yellow-arrow
"Зачем их подписывают, если есть украинцы?" Лупашко уверен, что бразильцы из U-19 будут играть за первую команду Карпат
Арда Туран Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости