"Агенты вместе с клубом занимаются", - Безерра рассказал об интересе Олимпиакоса

Вингер "Александрии" Хуан Беззерра прокомментировал информацию СМИ о том, что по нему начал переговоры "Олимпиакос".

"Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем восстановлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы.

Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами", – сказал Безерра.