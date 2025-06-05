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"Агенты вместе с клубом занимаются", - Безерра рассказал об интересе Олимпиакоса
Хоть и не совсем понятно
instagram.com/fcolexandriya
Вингер "Александрии" Хуан Беззерра прокомментировал информацию СМИ о том, что по нему начал переговоры "Олимпиакос".
"Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем восстановлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы.
Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами", – сказал Безерра.
Напомним, что в минувшем сезоне бразилец провел за "Александрию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллионов евро.
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