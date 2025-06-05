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"Агенты вместе с клубом занимаются", - Безерра рассказал об интересе Олимпиакоса

Премьер-лига

Хоть и не совсем понятно

"Агенты вместе с клубом занимаются", - Безерра рассказал об интересе Олимпиакоса

instagram.com/fcolexandriya

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Вингер "Александрии" Хуан Беззерра прокомментировал информацию СМИ о том, что по нему начал переговоры "Олимпиакос".

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"Я слежу за всеми новостями, в которых упоминается мое имя в свете возможных трансферов, но сейчас я сосредоточен на своем восстановлении и тренировках, которые провожу для поддержания физической формы.

Мои агенты вместе с клубом занимаются всеми переговорами", – сказал Безерра.

Напомним, что в минувшем сезоне бразилец провел за "Александрию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллионов евро.

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Олимпиакос (Пирей) ФК Александрия Безерра
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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