"Не то, чтобы не интересуется", - в Динамо прокомментировали интерес к Бруниньо

Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности киевского клуба к арендованному у "Атлетико Минейро" бразильскому полузащитнику "Карпат" Бруниньо.

"Динамо" не то чтобы не интересуется Бруниньо, его просто нет в шорт-листе потенциального усиления.

Слухи о нем, связанные с нашим клубом, – неправда", – сказал Шахов.