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"Не то, чтобы не интересуется", - в Динамо прокомментировали интерес к Бруниньо
А хороший был игрок
fckarpaty.org.ua
Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности киевского клуба к арендованному у "Атлетико Минейро" бразильскому полузащитнику "Карпат" Бруниньо.
"Динамо" не то чтобы не интересуется Бруниньо, его просто нет в шорт-листе потенциального усиления.
Слухи о нем, связанные с нашим клубом, – неправда", – сказал Шахов.
Напомним, "Карпаты" арендовали Бруниньо в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за львовян во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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