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"Не то, чтобы не интересуется", - в Динамо прокомментировали интерес к Бруниньо

Премьер-лига
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А хороший был игрок

"Не то, чтобы не интересуется", - в Динамо прокомментировали интерес к Бруниньо

fckarpaty.org.ua

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Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов прокомментировал информацию СМИ о заинтересованности киевского клуба к арендованному у "Атлетико Минейро" бразильскому полузащитнику "Карпат" Бруниньо.

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"Динамо" не то чтобы не интересуется Бруниньо, его просто нет в шорт-листе потенциального усиления.

Слухи о нем, связанные с нашим клубом, – неправда", – сказал Шахов.

Напомним, "Карпаты" арендовали Бруниньо в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за львовян во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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Динамо (Киев) Андрей Шахов Карпаты (Львов) Бруниньо
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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