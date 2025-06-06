  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович - об арендованном динамовце: Надеюсь, он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович - об арендованном динамовце: Надеюсь, он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем

Премьер-лига

"Это молодой игрок, поэтому всегда будет нестабильность..."

Бартулович - об арендованном динамовце: Надеюсь, он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру арендованного у "Динамо" нападающего Игоря Горбача.

- Нападающий Игорь Горбач свой второй сезон на профессиональном уровне провел хуже, чем предыдущий. С чем это связано?

- Это молодой игрок, поэтому всегда будет нестабильность. Касается не только Горбача, но и всех остальных.

Да, в позапрошлом сезоне он дал хороший старт и забивал хорошие голы в Лиге конференций. В прошлой кампании он также сыграл много матчей. Были как успешные поединки, так и неудачные. Это нормально. Все равно продолжается процесс развития. Я надеюсь, что в следующем сезоне он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем, - сказал Бартулович.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2024/25 Горбач провел 28 матчей за луганчан во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Читайте также"Нужно усиление во всех линиях". Бартулович назвал критерии поиска новичков в Заре
По теме
yellow-arrow
"Не то, чтобы не интересуется", - в Динамо прокомментировали интерес к Бруниньо
yellow-arrow
"Агенты вместе с клубом занимаются", - Безерра рассказал об интересе Олимпиакоса
yellow-arrow
Из Шахтера и Полесья. Два грузинских игрока из УПЛ поедут на молодежный чемпионат Европы
Заря (Луганск) Младен Бартулович Игорь Горбач
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости