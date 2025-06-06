Бартулович - об арендованном динамовце: Надеюсь, он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру арендованного у "Динамо" нападающего Игоря Горбача.

- Нападающий Игорь Горбач свой второй сезон на профессиональном уровне провел хуже, чем предыдущий. С чем это связано?

- Это молодой игрок, поэтому всегда будет нестабильность. Касается не только Горбача, но и всех остальных.

Да, в позапрошлом сезоне он дал хороший старт и забивал хорошие голы в Лиге конференций. В прошлой кампании он также сыграл много матчей. Были как успешные поединки, так и неудачные. Это нормально. Все равно продолжается процесс развития. Я надеюсь, что в следующем сезоне он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем, - сказал Бартулович.

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В сезоне-2024/25 Горбач провел 28 матчей за луганчан во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.