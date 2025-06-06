Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович - об арендованном динамовце: Надеюсь, он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем
"Это молодой игрок, поэтому всегда будет нестабильность..."
Фото: ФК Зоря Луганськ
Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру арендованного у "Динамо" нападающего Игоря Горбача.
- Нападающий Игорь Горбач свой второй сезон на профессиональном уровне провел хуже, чем предыдущий. С чем это связано?
- Это молодой игрок, поэтому всегда будет нестабильность. Касается не только Горбача, но и всех остальных.
Да, в позапрошлом сезоне он дал хороший старт и забивал хорошие голы в Лиге конференций. В прошлой кампании он также сыграл много матчей. Были как успешные поединки, так и неудачные. Это нормально. Все равно продолжается процесс развития. Я надеюсь, что в следующем сезоне он сможет забивать больше, ведь мы на него рассчитываем, - сказал Бартулович.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне-2024/25 Горбач провел 28 матчей за луганчан во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- Лига Наций. Испания – Франция 5:4. Действующие чемпионы продолжают защиту титула
- Париж все ближе. Забарный согласовал контракт с ПСЖ. Известно, сколько хочет получить Борнмут
- Испания – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей