Лупашко: Когда вы увидите спарринги Карпат, будете все приятно удивлены

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о планах подготовки команды к новому сезону.

– Клуб анонсировал предварительную локацию летних сборов. Возможно, у вас есть более подробная информация по пожеланиям по спарринг-партнерам?

– Очень важно иметь хорошие спарринги. Если у клуба есть возможность – ехать на заграничные сборы. Если нет такой возможности – делать выезд. Мы, условно говоря, готовимся во Львове, выезжаем, играем игру и возвращаемся. То есть акцент делать на качестве спаррингов – это важно.

От меня был запрос сугубо на условия: футбольное поле должно быть хорошего качества, чтобы у нас была возможность восстанавливаться, питаться качественно. Все остальное – страна, город локации – вообще не было никаких запросов. Чтобы было выгоднее клубу, мы на все соглашаемся. Главное – качественные спарринги.

Думаю, болельщики будут поражены теми спаррингами, которые у нас будут. Ведь в основном все ищут спарринги для того, чтобы подтвердить свою силу во время сборов. Или, условно говоря, разделяют команду на основу и не основу, основа играет с хорошей командой, не основа – с посредственным соперником. чтобы не было там каких-то результатов.

Мы сказали, что нет, ищите нам все сильные спарринги. Будем мы слабее, будут нас обыгрывать – ничего страшного. Вы видели примерно все это зимой, когда мы давали возможность играть всем. Играл и Колесник, выходил и пропускал, а потом выигрывали эту игру. И проигрывали, когда мы были не в тонусе, а команда была уже за неделю до чемпионата.

Все это не очень важно, на мой взгляд. Понимаю, что кто-то может делать выводы по товарищеским матчам. Мы будем стараться быть качественными в каждом матче, но не будем выигрывать их любой ценой. Мы будем давать всем играть, молодежи получать этот опыт. Поэтому, опять же, когда вы увидите спарринги, вы будете все приятно поражены, что мы можем играть с такими командами, – сказал Лупашко.