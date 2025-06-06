Источник раскрыл условие, при котором Шищенко возглавит Буковину

Несмотря на неудачную попытку "Буковины" выйти в УПЛ, клуб не отказывается от своих целей и намерен бороться за повышение в новом сезоне.

Для этого на вакантную должность главного тренера в Черновцах хотели бы пригласить Сергея Шищенко, который в свое время уже возглавлял "желто-черных".

Но, как пишет Sport.ua, для этого должно быть выполнено главное условие, чтобы Шищенко без вмешательства со стороны черновицкого клуба расторг действующий контракт с "Оболонью". Если же коучу "пивоваров" это не удастся сделать, то обязанности главного тренера и в дальнейшем, скорее всего, будет выполнять спортивный директор черновицкого клуба Григорий Чурилов.

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Напомним, что ранее также была информация, что клуб, который подпишет Шищенко, должен будет заплатить компенсацию "Оболони", так как контракт киевского клуба с тренером рассчитан еще на два года.