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Минус один. Новичок УПЛ расстанется с 35-летним центрбеком

Премьер-лига

СК "Полтава" начал чистку состава

Минус один. Новичок УПЛ расстанется с 35-летним центрбеком

Фото: СК Полтава

Новина українською

Новичок УПЛ СК "Полтава" начал формировать состав перед стартом в элитном дивизионе.

Команду покинет 35-летний центральный защитник Илья Ходуля, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале. Официального подтверждения от клуба пока нет.

Ходуля присоединился к полтавчанам летом 2023 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в шести матчах Первой лиги.

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Напомним, СК "Полтава" занял второе место в чемпионской группе Первой лиги и впервые в своей истории вышел в Украинскую Премьер-лигу.

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Илья Ходуля СК Полтава
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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