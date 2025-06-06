Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минус один. Новичок УПЛ расстанется с 35-летним центрбеком
СК "Полтава" начал чистку состава
Фото: СК Полтава
Новичок УПЛ СК "Полтава" начал формировать состав перед стартом в элитном дивизионе.
Команду покинет 35-летний центральный защитник Илья Ходуля, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале. Официального подтверждения от клуба пока нет.
Ходуля присоединился к полтавчанам летом 2023 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в шести матчах Первой лиги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, СК "Полтава" занял второе место в чемпионской группе Первой лиги и впервые в своей истории вышел в Украинскую Премьер-лигу.
Популярное сейчас
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Долбаный хоккей. Полуфинал Лиги наций. Испания – Франция 5:4. Видео голов и обзор матча
- SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком полуфинала Лиги наций между Испанией и Францией
- Источник раскрыл размер зарплаты Ротаня в Полесье
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре