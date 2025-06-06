Оболонь официально объявила об уходе главного тренера

"Оболонь" на своем официальном сайте сообщила об уходе Сергея Шищенко. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Решение вступает в силу с 16 июня 2025 года.

Шищенко возглавил "пивоваров" в сентябре 2024 года. За этот период он провел 25 официальных матчей, в которых команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений..

Под его руководством "бело-зеленые" завершили сезон 2024/25 на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

В дальнейшем обязанности главного тренера будет исполнять Александр Антоненко.

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Ранее в СМИ была информация, что Сергей Щищенко возглавит перволиговую "Буковину", но для этого он должен был самостоятельно расторгнуть контракт с "Оболонью" без участия черновицкого клуба.