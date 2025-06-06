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Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб

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Киевский клуб удовлетворил просьбу тренера

Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб

Фото: ФК Оболонь

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Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал уход главного тренера команды Сергея Шищенко.

"Успех команды не остался незамеченным. Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Шищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб — возможно, в перспективный проект команды Первой лиги — ФК "Буковина".

Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб", — приводит слова Слободяна официальный сайт клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что Сергей Шищенко может возглавить перволиговую "Буковину", при этом одним из условий назначения называлось самостоятельное расторжение контракта с "Оболонью" без вмешательства черновицкого клуба.

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Сергей Шищенко Александр Слободян Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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