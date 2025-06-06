Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб

Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал уход главного тренера команды Сергея Шищенко.

"Успех команды не остался незамеченным. Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Шищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб — возможно, в перспективный проект команды Первой лиги — ФК "Буковина".

Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб", — приводит слова Слободяна официальный сайт клуба.