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Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
Киевский клуб удовлетворил просьбу тренера
Фото: ФК Оболонь
Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал уход главного тренера команды Сергея Шищенко.
"Успех команды не остался незамеченным. Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Шищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб — возможно, в перспективный проект команды Первой лиги — ФК "Буковина".
Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб", — приводит слова Слободяна официальный сайт клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что Сергей Шищенко может возглавить перволиговую "Буковину", при этом одним из условий назначения называлось самостоятельное расторжение контракта с "Оболонью" без вмешательства черновицкого клуба.
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