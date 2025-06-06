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Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана

Премьер-лига

Дмитрий Хомченовский покидает криворожский клуб

Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник Дмитрий Хомченовский покидает "Кривбасс", сообщает пресс-служба команды.

Контракт 35-летнего хавбека истекает 30 июня, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Хомченовский выступал за криворожан еще в 2010 году, вернулся в Кривой Рог летом 2022-го. За эти два периода с перерывом в 12 лет во всех турнирах Дмитрий провел 73 матча в футболке "Кривбасса": 2 гола и 7 ассистов.

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Напомним, Хомченовский является воспитанником школы донецкого "Олимпика", в котором и начинал выступления на профессиональном уровне. Также он защищал цвета "Зари", испанской "Понферрадины" и польской "Ягеллонии".

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Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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06.06.2025 в 12:48
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