Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана

Полузащитник Дмитрий Хомченовский покидает "Кривбасс", сообщает пресс-служба команды.

Контракт 35-летнего хавбека истекает 30 июня, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Хомченовский выступал за криворожан еще в 2010 году, вернулся в Кривой Рог летом 2022-го. За эти два периода с перерывом в 12 лет во всех турнирах Дмитрий провел 73 матча в футболке "Кривбасса": 2 гола и 7 ассистов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Хомченовский является воспитанником школы донецкого "Олимпика", в котором и начинал выступления на профессиональном уровне. Также он защищал цвета "Зари", испанской "Понферрадины" и польской "Ягеллонии".