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Кривбасс начал чистку - клуб объявил об уходе капитана
Дмитрий Хомченовский покидает криворожский клуб
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник Дмитрий Хомченовский покидает "Кривбасс", сообщает пресс-служба команды.
Контракт 35-летнего хавбека истекает 30 июня, и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Хомченовский выступал за криворожан еще в 2010 году, вернулся в Кривой Рог летом 2022-го. За эти два периода с перерывом в 12 лет во всех турнирах Дмитрий провел 73 матча в футболке "Кривбасса": 2 гола и 7 ассистов.
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Напомним, Хомченовский является воспитанником школы донецкого "Олимпика", в котором и начинал выступления на профессиональном уровне. Также он защищал цвета "Зари", испанской "Понферрадины" и польской "Ягеллонии".
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