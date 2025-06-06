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Слободян - о юном таланте Оболони: Вижу в нем игрока сборной Украины

Премьер-лига

Президент "пивоваров" отметил прогресс Дениса Марченко

Слободян - о юном таланте Оболони: Вижу в нем игрока сборной Украины

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Президент "Оболони" Александр Слободян прокомментировал прогресс 18-летнего вратаря команды Дениса Марченко.

- Открытием сезона в команде стал юный вратарь Денис Марченко, он является воспитанником академии клуба и уже даже игроком молодежной сборной Украины. Как Вам его прогресс?

- Денис в первую очередь настойчивый парень и перспективный футболист. В возрасте 16 лет я заметил в нем перспективного футболиста. В 17 лет он, будучи основным вратарем юношеской команды (U-19), уже показывал достаточно высокий уровень мастерства и зрелую игру.

Прошлым летом мы перевели Дениса Марченко в тренировочный процесс главной команды. Тогда мы подписали контракт на достаточно умеренных условиях для Дениса. Недавно я сказал поднять зарплату Марченко, потому что это его не испортит. После победного (дебют Дениса за главную команду) матча против "Ворсклы" я сказал, что Денис Марченко – игрок сборной страны. Меня уточняли: "Юношеской сборной?". Я говорю: "Нет, главной команды". В перспективе вижу в нем игрока национальной сборной Украины. Я ему предсказываю большое будущее в футболе, - сказал Слободян.

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Напомним, в мае Марченко получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины U-20.

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Александр Слободян Оболонь (Киев) Денис Марченко
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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