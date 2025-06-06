Шепелев: И первое, и второе место завоевал в одном сезоне УПЛ

Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев поделился эмоциями после завоевания серебряных наград УПЛ.

"Да все супер, замечательно. Попал в историю. Так сложилось, что и первое, и второе место завоевал в одном сезоне (с "Динамо" и "Александрией" - прим.).

Настроение прекрасное – это историческое достижение для "Александрии". Насколько я знаю, клуб никогда не занимал второе место.

Мы боролись за первое, но сложилось так, что стали вторыми. Все довольны. Наша команда была очень сильная, хорошо укомплектованная – поэтому и имеем такой результат, - сказал Шепелев.