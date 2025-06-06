Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шепелев: И первое, и второе место завоевал в одном сезоне УПЛ
Попал в историю
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев поделился эмоциями после завоевания серебряных наград УПЛ.
"Да все супер, замечательно. Попал в историю. Так сложилось, что и первое, и второе место завоевал в одном сезоне (с "Динамо" и "Александрией" - прим.).
Настроение прекрасное – это историческое достижение для "Александрии". Насколько я знаю, клуб никогда не занимал второе место.
Мы боролись за первое, но сложилось так, что стали вторыми. Все довольны. Наша команда была очень сильная, хорошо укомплектованная – поэтому и имеем такой результат, - сказал Шепелев.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре