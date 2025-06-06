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Нападающий возвращается в Полесье после аренды в Вересе
Аренда завершилась
Фото: ПФК Звягель
Бразильский нападающий Габриэль Венделл, который во второй части сезона выступал за "Верес" на правах аренды, возвращается в "Полесье". Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.
21-летний форвард принял участие в 6 матчах за "красно-черных" (5 поединков в УПЛ и 1 - в Кубке Украины). В общей сложности он провел на поле ровно 100 минут. В его пассиве одно предупреждение.
"Верес" поблагодарил игрока за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
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Напомним, контракт Венделла с "Полесьем" действителен до 31 декабря 2027 года.
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